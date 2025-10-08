Hallan réplica de arma de fuego en una escuela secundaria

Según información, se detectó en la banqueta frente al plantel educativo, desatando una intensa movilización de las autoridades

Una movilización policiaca alertó a los padres de familia después de que una réplica de arma le fue asegurada en una escuela secundaria en Guadalupe.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:30 horas de este martes en la secundaria técnica #68 ubicada en Rincón de la Basílica y Rincón de la Gruta.

Según información preliminar, personas no identificadas detectaron lo que, en un inicio, se creyó era un arma de fuego en una bolsa tipo cangurera por lo que se dio aviso a las autoridades. Posteriormente, se determinó que se trató de una réplica de arma de fuego.

Tras el arribo de las autoridades la situación fue puesta bajo control y en el lugar se reforzaron los recorrdios vigilancia por parte de la policía municipal.

Padres de familia, al momento de que escucharon esta versión, se presentaron con el director de la secundaria para conocer si había algún riesgo para sus hijos.

Hasta el momento se desconoce si la cangurera era propiedad de algún alumno que ingresó al plantel o si alguna persona externa la dejó en el lugar. Mientras tanto, las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.