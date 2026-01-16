Hallan mujer sin vida en Monterrey; fue encontrada por su hijo

La víctima identificada como Tomasa Pérez Alvarado de 83 años, según su hijo presuntamente habría perdido la vida por un flamazo

El cuerpo de una mujer de 83 años movilizó a los elementos de seguridad luego de ser encontrada por su propio hijo.

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer movilizó a los elementos de seguridad a la colonia Pedro Lozano en Monterrey.

Los hechos ocurrieron en la calle privada Valentino Canalizó, en el domicilio marcado con el número 2421, cuando el hijo de la mujer la encontró tendida en el piso.

La víctima identificada como Tomasa Pérez Alvarado de 83 años, según su hijo, presuntamente habría perdido la vida por un flamazo derivado de una fuga en la casa, ya que al arribar notó un fuerte olor a gas.

Al lugar arribaron elementos de policía de Monterrey para delimitar la zona, así como personal del instituto de criminalística y servicios periciales para realizar las investigaciones correspondientes.