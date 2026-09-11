Hallan muerto en Holbox a turista de Monterrey perdido en el mar

Un regiomontano desaparecido en el mar fue localizado sin vida cerca de Holbox, tras quedar a la deriva junto a otro hombre por una falla mecánica.

El regiomontano Francisco Enrique Huerta Martínez, turista originario de Monterrey, fue localizado sin vida y flotando en aguas cercanas a la isla de Holbox, en la zona norte de Quintana Roo, luego de permanecer varios días desaparecido en el mar.

El hombre había desaparecido el pasado domingo junto con José Eduardo C. A., de 28 años, cuando ambos realizaban un trayecto marítimo entre Playa del Carmen y Cozumel a bordo de motos acuáticas.

De acuerdo con la información disponible, aparentemente una falla mecánica provocó que ambos quedaran a la deriva en medio del mar.

Durante la tarde del miércoles, José Eduardo fue localizado con vida por los tripulantes de la embarcación Osiris, quienes lo auxiliaron y trasladaron hasta la Capitanía de Puerto en Puerto Juárez, Cancún.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un hospital debido a un cuadro de deshidratación.

De manera preliminar, José Eduardo habría relatado que durante el tiempo que permanecieron a la deriva intentó ayudar a Francisco Enrique, incluso arrastrándolo hacia la orilla; sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraban, ya no pudo continuar y terminó soltándolo.

Tras el rescate de José Eduardo, las autoridades mantuvieron el operativo de búsqueda para localizar a Francisco Enrique.

Finalmente, después de varios días de labores marítimas, su cuerpo fue encontrado flotando en aguas cercanas a Holbox, a una distancia considerable del punto donde originalmente se perdió el contacto con las motos acuáticas.

El hallazgo movilizó a las autoridades correspondientes, quienes realizan las diligencias necesarias para determinar oficialmente la causa del fallecimiento y establecer las circunstancias en las que ocurrió la separación entre ambos hombres.

La información proporcionada por José Eduardo será considerada dentro de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el trayecto marítimo y determinar cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la desaparición y posterior localización sin vida de Francisco Enrique.