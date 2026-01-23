Hallan muerto cerca de Carretera Nacional en Montemorelos

La identidad de la persona no ha sido confirmada y las autoridades realizan las investigaciones necesarias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos

Una persona fue localizada sin vida a un costado de la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos, en un hecho que es investigado por las autoridades y que de manera preliminar apunta a que pudo haber sido atropellada.

El hallazgo se registró la noche del miércoles, a la altura del kilómetro 186 de la Carretera Nacional, en los carriles con dirección de norte a sur, luego de que se reportara a las autoridades la presencia de una persona inconsciente sobre la cuneta central.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Montemorelos, quienes tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada para preservar la escena.

Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido confirmada y las autoridades realizan las investigaciones necesarias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las causas precisas del fallecimiento.

La zona quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes se hicieron cargo del sitio mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.