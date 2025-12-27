Hallan muerto a velador de construcción en San Pedro

Por: Danea Lázaro 26 Diciembre 2025, 14:06

El cuerpo sin vida fue localizado por compañeros de trabajo quienes dieron aviso a las autoridades, en la colonia Veredalta

El hallazgo de un hombre sin vida, movilizó los elementos de seguridad a la colonia Veredalta en el municipio de San Pedro, logo de que compañeros de trabajo realizarán el reporte del cuerpo. Los hechos ocurrieron en una construcción ubicada en la calle Meseta entre Barranca y la avenida Alfonso Reyes. Según compañeros, el hombre identificado como Ramón de 55 años, quien era originario de Veracruz, trabajaba como vigilante de la construcción sin embargo, la mañana del viernes habrían encontrado su cuerpo sin vida. Al lugar arribaron elementos de Policía de San Pedro, personal de Servicios Periciales, así como agentes ministeriales, quienes acordonaron la zona para comenzar con la indagatorias correspondientes de la causa de muerte.