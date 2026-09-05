Hallan muerto a hombre reportado como desaparecido en Allende

César Eduardo Rodríguez, de 37 años, fue localizado por las autoridades en la corriente a la altura de la colonia Los Arcángeles.

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Un hombre que era buscado por su familia desde hace un par de días fue localizado sin vida, presuntamente ahogado en un arroyo en Allende.

De acuerdo a la información preliminar, las autoridades señalaron que fue alrededor de las 18:23 horas que el hombre fue localizado sin vida en la calle Juan Álvarez en su cruce con la Avenida Bustamante, frente a la colonia Los Arcángeles en el mencionado municipio.

El occiso fue identificado como César Eduardo Rodríguez Rodríguez, de 37 años de edad.

Señalaban que el hallazgo fue reportado al C4, provocando la movilización policiaca de policías locales y agentes ministeriales.

Elementos periciales recabaron indicios en el lugar del hallazgo.

El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense y las causas de su fallecimiento quedarán en la reserva de autopsia de ley, posible por sumersión.