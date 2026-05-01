Hallan muerto a hombre en situación de calle en la Roma

Un hombre en aparente situación de calle fue encontrado muerto debajo de un puente peatonal, en la colonia Roma, en Monterrey.
Trascendió que no presentaba huellas de violencia y que tendría aproximadamente 35 años de edad.
Fue sobre la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de Antigua Carretera Nacional, que se reportó el hallazgo.
Trabajadores de la zona alertaron a la autoridad la presencia de una persona inconsciente.
A su arribo elementos de la Policía de Monterrey trataron sin éxito de que respondiera.
El fallecimiento fue confirmado posteriormente, minutos antes de las 10:00 de la mañana, por personal de la Cruz Roja.
El hombre no logró ser identificado en el sitio, pero vestía un pantalón de mezclilla negro, playera café, y unos tenis.