Hallan muerto a hombre con más de 10 heridas en Santa Catarina

Un hombre de 50 años fue encontrado muerto con más de 10 heridas de arma blanca en su domicilio, en el Centro de Santa Catarina. La Fiscalía investiga el caso.

Un hombre de 50 años fue encontrado sin vida al interior de su domicilio, con múltiples heridas provocadas por arma blanca, en pleno Centro del municipio de Santa Catarina.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Constitución Norte, luego de que su hijo acudiera a buscarlo, debido a que tenía dos días sin poder verlo y no lograba establecer contacto con él.

Al llegar al inmueble, el joven encontró la puerta cerrada, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras ingresar a la vivienda, localizaron al hombre sin vida a un costado de su cama.

La víctima, identificada únicamente como Carlos, presentaba más de 10 heridas aparentemente ocasionadas con un arma blanca, distribuidas en ambos brazos, piernas, pecho y cuello.

De acuerdo con los primeros datos, la puerta se encontraba cerrada por dentro. Además, vecinos del sector señalaron que no escucharon ruidos o alguna situación extraña que hiciera sospechar de una agresión.

Ante estas circunstancias, no se descarta ninguna línea de investigación, incluso la posibilidad de que el hombre se hubiera provocado las lesiones; sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la encargada de esclarecer las circunstancias de su muerte.

La cantidad y distribución de las heridas serán parte de los elementos que deberán analizar los investigadores para determinar qué ocurrió dentro del domicilio.