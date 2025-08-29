Hallan motos robadas calcinadas junto a pareja asesinada

Investigan doble homicidio en colonia Talleres; hallan tres motocicletas robadas calcinadas en el mismo predio donde localizaron a la pareja asesinada

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La investigación por el doble homicidio en la colonia Talleres arrojó un nuevo hallazgo: tres motocicletas con reporte de robo fueron encontradas calcinadas en el mismo predio donde, la noche del miércoles, se localizaron los cuerpos sin vida de una pareja.

Los hechos ocurrieron entre las 10:30 y las 11:00 de la noche en el cruce de Capitán Aguilar y Prolongación Colón, a un costado de las vías del tren. En el interior de un predio en donde se encontraba un tejaban, el incendio dejó al descubierto los cuerpos calcinados de un hombre y una mujer, aún sin identificar, así como varios casquillos percutidos esparcidos en el suelo.

Fue en medio de la escena donde la Policía de Monterrey detectó las motocicletas con reporte de robo.

Las unidades corresponden a distintos hechos delictivos. La primera se trata de una motocicleta Honda, blanca con rojo y negro, con placas de Yucatán, robada el 27 de junio de 2025 en el centro de Monterrey. La segunda, una unidad de la marca Dinamo, color negro, con placas de Nuevo León, reportada como robada el 16 de agosto en la colonia Mitras Centro, y una tercera de la marca Vento, color rojo, sin placas, robada el 25 de agosto en la colonia Jaramillo.

Vecinos señalaron que una de las víctimas, presuntamente el hombre, vivía en el predio donde se registró el siniestro.

“Pasó en la bicicleta, traía una bicicleta allá por los alrededores, pero le estoy hablando como a las 9, 9:30 de la noche, y esto pasó como a las 10. Yo nunca voy para allá porque está canijo, nomás que a él lo veía aquí, porque a veces hacía mandados a los vecinos”, relató un vecino del sector.

El fuego también dejó sin energía eléctrica durante varias horas a la colonia.

“La pasé aquí desvelándose porque hacía mucho calor. Cerraron esta calle y la otra, pero sí estuvo complicado porque ya mero se venía el fuego hasta acá”, comentó otro vecino.