Hallan megatúnel de huachicol en Santa Catarina

Durante estas acciones realizadas en conjunto con la SSPC no hubo detenciones y el inmueble quedó a disposición de un agente del Ministerio Público Federal

Fuerzas federales realizaron un cateo en un inmueble del municipio de Santa Catarina, donde localizaron un megatúnel presuntamente utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburos.

Durante el operativo fueron asegurados 205, 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, costales de arena, herramienta para construcción, diversa documentación y un teléfono celular.

La diligencia se efectuó en cumplimiento de la Técnica de Investigación de Cateo 159/2026 y derivó en el aseguramiento de un inmueble y un contenedor metálico marítimo que ocultaba el acceso a un túnel presuntamente construido para extraer

Las fuerzas federales y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liderada por Omar García Harfuch, continúan trabajando de manera conjunta en operativos de seguridad que derivaron en este importante hallazgo de un megatúnel presuntamente utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburo en Santa Catarina.

De acuerdo con las autoridades, el túnel inicia en el predio denominado “Truck Parking Santa Catarina” y conduce a las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho TAD-PEMEX Santa Catarina; sin embargo, las condiciones climatológicas derivadas de la lluvia impidieron concluir el recorrido.

Se prevé que el Agente del Ministerio Público Federal solicite una evaluación de Protección Civil para finalizar la intervención en el túnel.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (AMPF-AIC-CFPF), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Grupo Especial de Reacción Táctica de Santa Catarina y PEMEX-GIOL, participaron en el operativo.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en el estado de Nuevo León, con sede en General Escobedo.

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