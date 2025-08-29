Hallan hombre sin vida junto a un tráiler en San Nicolás

El hallazgo que provocó la movilización de autoridades, la mañana de este jueves, se registró en la colonia Garza Cantú, frente al Mercado de Abastos

Un hombre fue localizado sin vida, aparentemente con signos de violencia, a un costado de un tráiler en el municipio de San Nicolás.

El hallazgo se registró en la colonia Garza Cantú, sobre la calle Eulogia Treviño, en su cruce con la avenida San Nicolás, frente al Mercado de Abastos.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo correspondería a un hombre de entre 40 y 45 años, quien presuntamente presentaba diversos golpes en distintas partes del cuerpo pero principalmente en la cabeza.

Al momento del hallazgo, vestía pantalón oscuro, camisa negra y se encontraba descalzo.

Elementos de la Policía de San Nicolás, así como agentes ministeriales, acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

También se presentó personal de servicios periciales, quienes comenzaron con el levantamiento de indicios para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Aunque no se descarta ninguna línea de investigación, hasta ahora no se ha confirmado si se trató de una agresión directa.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas de la muerte.