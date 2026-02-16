Hallan hombre sin vida en vías de tren en Monterrey

Al momento no se ha determinado si el hombre presentaba signos de violencia o si se trataba de una persona en situación de calle

Un cuerpo sin vida fue localizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sobre el paso de las vías férreas al poniente de Monterrey, lo que generó una intensa movilización de autoridades.

Hallan hombre muerto sobre las vías férreas en Monterrey

Durante la noche del domingo, Policía de Monterrey, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Protección Civil y Guardia Nacional acudieron al lugar tras el hallazgo de un hombre de aproximadamente 30 años sin vida, en paralelo a Boulevard Gustavo Díaz Ordaz.

Rescate y liberación de la vialidad en el lugar

El cuerpo fue encontrado a unos 500 metros antes del cruce con la calle Santa Bárbara, tendido sobre el paso del tren a aproximadamente dos metros de altura. Personal del Servicio Médico Forense retiró los restos con apoyo de uniformados, liberando el carril derecho de oriente a poniente.

Fiscalía investiga causa del fallecimiento

Al momento no se ha determinado si el hombre presentaba signos de violencia o si se trataba de una persona en situación de calle. El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia para esclarecer los hechos.