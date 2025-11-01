Hallan federales toneladas de precursor en narcolaboratorio en NL

Personal del titular de seguridad federal, Omar García Harfuch, catea y asegura dos laboratorios de drogas en Escobedo donde detienen a personas

Dos mega narcolaboratorios, ubicados en Escobedo, Nuevo León, en los que se producían precursores químicos para la elaboración de la droga conocida como cristal, fueron “reventados” por elementos de la Secretaría de Seguridad Federal y Protección Ciudadana (SSFPC), en colaboración con la policía municipal de ese municipio y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En en sitio, según información oficial, se decomisaron más de dos toneladas de acetato de plomo, que es el principal ingrediente para sintetizar la droga conocida como cristal, y las cuales estaban por enviarse a Sinaloa, Durango y Michoacán, para su fabricación final y distribución.

La investigación que fue encabezada por SSFPC que dirige Omar García Hafuch dio como resultado la detención de seis personas, las dos toneladas del material, equipo de sintetización y el aseguramiento de dos inmuebles.



Entre los detenidos está uno de los llamados cocineros de la droga, que es la persona que se encarga del proceso químico.

“La sustancia cristalina de las muestras analizadas, corresponden a acetato de plomo, ingrediente que sirve para sintetizar el P-2-P (fenil-2-propanona). “Esta es una sustancia susceptible de vigilancia, ya que es utilizada para la elaboración o síntesis de la metanfetamina, es decir, el fenil-2-propanona (P-2-P), al ser precursor directo, pasa a ser metanfetamina”, indica un reporte oficial al que INFO 7 tuvo acceso.

El primer cateo ocurrió el pasado 16 de octubre, pero apenas trascendió este viernes.

Este se llevó a cabo en una bodega ubicada en la calle Quinta Avenida, número 304, de la colonia Parque Industrial Escobedo, donde se aplicó la orden de cateo 16939/2025, otorgada por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

“Los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición del ministerio público adscrito a la Unidad de Narcomenudeo y Alto Impacto perteneciente a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León y, en espera de cuantificación de objetos”, señala el reporte.

En este lugar fue donde se detuvieron a cinco hombres y una mujer.

Derivado de ese cateo, al día siguiente se ejecutó la orden de cateo 17047/2025 en otra bodega cercana ubicada en calle Cucharas, sin número, a un costado del número 100-B, de la misma colonia de Escobedo.

Ahí se aseguraron una bodega dividida en cinco secciones donde había una oficina , tótems con líquido, calderos y hornos (utilizados comúnmente para la elaboración de drogas sintéticas).

En la sección dos había tótems y bidones con líquidos, tambos de plástico (algunos con líquido), tina de aluminio, calderos, hornos y destiladores que comúnmente se utilizan para la elaboración de drogas sintéticas.

En la tres también había tótems con líquido, un transformador de energía y dos mezcladoras para sustancias químicas.

En ala cuatro se decomisaron tambos de plástico conectados con mangueras a destiladores, tinas de plástico, costales con sustancia sólida y tótems.

En el área cinco había una oficina, bidones con líquidos, costales con sustancia sólida, tambos con residuos de sustancia color negro, un caldero, un horno para la elaboración comúnmente de drogas sintéticas y un montacargas.