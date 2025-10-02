Hallan extremidad humana en planta tratadora de AyD en Pesquería

Trabajadores detectaron lo que aparentemente corresponde a un dedo del pie en una de las áreas donde se procesan aguas residuales

El hallazgo de lo que sería una extremidad humana causó alarma entre el personal de la planta tratadora Dulces Nombres de Agua y Drenaje de Monterrey, en el municipio de Pesquería. De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores detectaron lo que aparentemente corresponde a un dedo del pie en una de las áreas donde se procesan aguas residuales. Tras el descubrimiento, de inmediato notificaron a las autoridades. Alrededor de las 19:00 horas, agentes de la Fiscalía General de Justicia arribaron al inmueble situado en la colonia Jesús María, donde iniciaron las diligencias correspondientes y aseguraron la zona para la recolección de indicios. Durante la noche, personal de investigación continuó con los peritajes para confirmar si el fragmento pertenece a una extremidad humana y determinar su procedencia.