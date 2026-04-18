Hallan en Michoacán a abuelos y niño tras robo en Galeana

La familia viajaba a bordo de un tráiler cuando presuntamente fueron interceptados por personas que intentaron despojarlos de la unidad.

El vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Alejandro Carlin Balboa, confirmó la localización en Michoacán de la familia integrada por dos adultos mayores y un menor de edad que habían sido reportados como desaparecidos tras un presunto robo de tráiler en el municipio de Galeana.

El funcionario detalló que durante la mañana recibieron la confirmación de que las tres personas ya se encontraban en su lugar de origen, luego de varias horas sin contacto con sus familiares.

“Hoy por la mañana nos confirmaron que se encuentran en Michoacán, ya llegaron a su lugar de origen”, informó.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la familia viajaba a bordo de un tráiler cuando presuntamente fueron interceptados por personas que intentaron despojarlos de la unidad.

“Ellos se iban en un tráiler, según la información que tenemos hasta este momento. Quisieron robar el tráiler o llevárselo”, explicó el vicefiscal.

Carlin Balboa señaló que apenas hora y media antes de sus declaraciones recibieron la confirmación oficial del paradero de la familia, incluso mediante una imagen enviada por ellos mismos.

Indicó además que desde el día anterior, una hija de los adultos mayores ya había comentado a las autoridades que posiblemente se dirigían hacia Michoacán.

Las autoridades estatales procederán en las próximas horas a entrevistarlos para esclarecer los hechos y determinar si en algún momento estuvieron privados de la libertad durante el trayecto.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la investigación para conocer con precisión cómo ocurrieron los hechos.