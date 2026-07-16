Hallan en Coahuila a niños sustraídos de guardería en San Nicolás

Durante el operativo también fue detenido un hombre de 31 años, cuya identidad no fue revelada oficialmente, pero que presuntamente se trata del padre

Los hermanos gemelos Hari y Kali, quienes eran buscados tras ser presuntamente sustraídos por su padre de una guardería en San Nicolás de los Garza, fueron localizados este miércoles en Saltillo, Coahuila, confirmó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, los menores fueron encontrados en buen estado de salud y, aunque serán sometidos a una valoración médica como parte del protocolo, no presentan lesiones aparentes.

Durante el operativo también fue detenido un hombre de 31 años, cuya identidad no fue revelada oficialmente, pero que presuntamente se trata del padre de los niños. Las autoridades determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

La Fiscalía de Coahuila inició el procedimiento de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para trasladar a los menores y continuar con la carpeta de investigación por el presunto delito de sustracción de personas.

Los niños eran buscados desde el martes, luego de que su madre, Andrea Reyna, denunciara que fueron retirados sin autorización del Centro Infantil Arnold Gesell, ubicado en la colonia Hacienda de Santo Domingo, en el municipio de San Nicolás.

Según la denuncia, el presunto responsable es el padre de los menores, quien vive en situación de calle y trabaja como malabarista en cruceros del centro de Monterrey.

La madre difundió la desaparición de sus hijos a través de redes sociales y solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlos, lo que derivó en un operativo coordinado entre autoridades de Nuevo León y Coahuila.

En Saltillo, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Agrupamiento Bancario, el Centro de Control y Comando (C2) y el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto desplegaron un operativo de búsqueda que culminó con la localización de los menores sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Saltillo 400, donde se encontraban junto al adulto afuera de una tienda de conveniencia.

Los pequeños fueron trasladados a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) para su resguardo y la aplicación de los protocolos de protección, mientras que el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes.

La Fiscalía de Nuevo León informó que la localización se dio como parte del seguimiento a la carpeta de investigación iniciada por la denuncia presentada el 14 de julio de 2026 por la presunta sustracción de los menores en una guardería de San Nicolás de los Garza.

"Se informa la localización en el Estado de Coahuila de la niña de identidad protegida con las iniciales K.K.F. y del niño de identidad protegida con las iniciales H.A.F., ambos hijos de la persona denunciante", señaló la dependencia estatal.

Con información de Vanessa Aguilar