Hallan en Ciudad de México a joven desaparecida en Santa Catarina

Debany Valeria, de 20 años, fue localizada en la Ciudad de México cuatro días después de ser reportada como desaparecida en Santa Catarina

Luego de cuatro días de búsqueda, una joven que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Santa Catarina fue localizada en la Ciudad de México, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Se trata de Debany Valeria Cedillo Esparza, de 20 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado 20 de julio, lo que derivó en la activación de un reporte de búsqueda por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

La dependencia dio a conocer que la joven fue ubicada este 24 de julio gracias a las labores de investigación realizadas en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que Debany fue encontrada en aparente buen estado de salud y que, hasta el momento, no existen indicios de que haya sido víctima de algún delito.

Tras confirmar su localización, la Fiscalía inició el proceso para desactivar la ficha de búsqueda emitida para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Las autoridades no informaron las circunstancias en las que la joven llegó a la Ciudad de México ni ofrecieron mayores detalles sobre el caso, al mantenerse las investigaciones en curso.