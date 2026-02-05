Hallan embolsado en la carretera Miguel Alemán de Dr. González

Las autoridades no han emitido aún información oficial sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La mañana de este martes fue localizado el cuerpo de una persona a la altura del kilómetro 51 de la carretera Miguel Alemán, en el tramo que conecta al municipio de Dr. González con Cerralvo.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo —que aparentemente corresponde a un hombre— se encontraba cubierto con bolsas de plástico y fue hallado a un costado de los carriles de circulación con dirección hacia Dr. González, a corta distancia del acotamiento y del pavimento.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades, por lo que al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, Policía Municipal de Dr. González y personal de Protección Civil, quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar el lugar.

Minutos más tarde arribaron agentes de la Policía Ministerial, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte, así como para establecer si el cuerpo presenta lesiones visibles y recabar indicios que permitan la identificación de la víctima.

La movilización policiaca se mantiene en la zona mientras continúan las diligencias, incluyendo la búsqueda de posibles documentos u otros elementos que ayuden a esclarecer los hechos. Las autoridades no han emitido aún información oficial sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.