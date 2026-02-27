Hallan dos maletas con restos humanos en la colonia Bella Vista

Autoridades se desplegaron durante esta mañana sobre la avenida Venustiano Carranza, en Monterrey, donde se mantienen las investigaciones sobre el reporte

Dos maletas que contenían restos humanos fueron localizadas a un costado de las vías del tren, en la colonia Bella Vista, en Monterrey, provocando una intensa movilización de las autoridades.

El hallazgo se realizó detrás de unas bodegas, en un área que ya había sido considerada de alto riesgo por reportes previos.

El reporte se recibió poco antes de las 09:30 horas, cuando ciudadanos alertaron sobre la presencia de dos maletas sospechosas abandonadas en la zona.

Policías de Monterrey acudieron de inmediato al lugar, ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, entre Luis Mora y Bernardo Reyes, donde acordonaron la zona y garantizaron la seguridad de vecinos y transeúntes.

Una fuente policial informó que, al abrir una de las maletas, se pudo apreciar un antebrazo humano cubierto con una camisa negra.

Tras la confirmación de que se trataba de restos humanos, también se desplegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para iniciar las diligencias correspondientes.

El sitio donde se localizaron las maletas ha sido escenario de hallazgos previos de personas asesinadas, también cerca de las vías del tren, lo que ha generado preocupación entre los vecinos de Bella Vista por la seguridad en la zona.

Las autoridades señalaron que será de vital importancia revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona, pues podrían aportar información clave sobre quién dejó las maletas y el momento en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias de los hechos.