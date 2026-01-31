Hallan cuerpo sin vida al interior de vehículo en Monterrey

Por: Alba Perla Roar 30 Enero 2026, 18:17 Compartir

Los hechos se denunciaron cerca de las 17:00 horas por vecinos del lugar que se percataron del vehículo abandonado con las puertas abiertas

Movilización policiaca en la colonia Jardines de Roma, en Monterrey tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de un vehículo. Autoridades realizan indagatorias Elementos de criminalística y periciales de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil se encuentran en el lugar iniciando las indagatorias. Zona acordonada Los hechos se registraron en los cruces de las calles Carlota Corday e Isabel Farnesio a unos metros de la Avenida Río Naza, por lo que la zona está cerrada entre ambos sentidos. Los hechos se denunciaron cerca de las 17:00 horas por vecinos del lugar que se percataron del vehículo abandonado con las puertas abiertas. Trasciende que el ahora occiso está encintado y se encuentra en la parte trasera de un vehículo gris con placas SAF747C. Nota en desarrollo.....