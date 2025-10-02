Hallan cuerpo putrefacto en negocio abandonado en Guadalupe

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ingresaron a un inmueble para encontrar un cuerpo boca abajo al fondo de dicha construcción

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado la mañana de este miércoles dentro de una construcción abandonada en la avenida Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y policías municipales ingresaron, a lo que alguna vez fue un negocio, donde se comercializaba concreto y otros materiales.

El punto se ubica entre las calles Avante y Cerro de la Silla, en la colonia Las Huertas.

En la propiedad, que tiene una malla ciclónica, hay maquinaria en desuso, muchas llantas viejas y paredes con grafitti.

El cadáver estaba al fondo de la construcción.

Se localizó boca abajo, y cubierto con una sábana.

Según los investigadores, ya tenía avanzado estado de purtrefacción.

Para saber la causa de la muerte, se le practicará la autopsia.