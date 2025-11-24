Hallan cuerpo maniatado de un hombre en Juárez

De acuerdo con autoridades, la víctima era un hombre de aproximadamente 45 años de edad. Aparentemente sus extremidades se encontraban atadas

El cuerpo de un hombre fue encontrado maniatado y con al menos un impacto de bala en la colonia Terranova Residencial, en Juárez.

La víctima, de aproximadamente 45 años de edad, se halló boca abajo sobre la calle Sierra Negra, en el cruce con Lagunas de Monte Bello.

Trascendió que el cuerpo tenía amarrados los pies y brazos.

Así mismo, en las inmediaciones se localizó una manta con un presunto mensaje de la delincuencia organizada.

La identidad del hombre no fue precisada en el lugar, sin embargo, extraoficialmente se dijo que vestía una playera roja, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.

El hallazgo fue reportado durante la mañana del domingo, y provocó un despliegue de elementos de la Fiscalía, la Policía municipal, y el Ejército Mexicano.

Como parte de las indagatorias, la autoridad investiga si el asesinato está relacionado con un ataque armado ocurrido horas antes en la colonia Vistas del Río, sector contiguo a donde se encontró el cuerpo.

Durante el atentado, ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, dos hombres resultaron heridos de bala sin que se reportara su fallecimiento.