Hallan cuerpo en lecho del arroyo Topo Chico en Apodaca

Un despliegue de autoridades se registró en el municipio de Apodaca tras el hallazgo de una persona sin vida.

La movilización se registró en el arroyo Topo Chico frente a la colonia Triana.

Fue una persona quien salió a visitar a la persona en su vivienda tipo tejabán y la encontró sin signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Apodaca, quienes confirmaron el deceso de la mujer.

Trasciende que el cuerpo no presenta huellas de violencia; sin embargo, un vecino asegura que llevaba varios días presentando problemas de salud.

Hasta el momento la víctima solo ha sido identificada como 'La China', de 31 años de edad.

En el lugar, agentes ministeriales llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas de la muerte.