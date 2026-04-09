Hallan cuerpo en estado descomposición en vivienda de Guadalupe

Autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue localizado al interior del hogar que habitaba, en la colonia San Diego

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Un hombre de 48 años fue localizado sin vida al interior de su domicilio, donde su cuerpo ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, en hechos registrados en la colonia San Diego, en el municipio de Guadalupe.

La víctima fue identificada como Francisco Javier, de 48 años de edad, quien de acuerdo con los primeros informes habitaba solo desde hace varios años en la vivienda que también rentaba.

Los hechos ocurrieron en el domicilio marcado con el número 224, ubicado sobre el cruce de la calle San Diego y calle 2, hasta donde arribó la hermana del ahora occiso, quien al ingresar al inmueble lo localizó recostado sobre su cama y sin signos vitales, por lo que dio aviso a las autoridades.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido confirmadas de manera oficial; sin embargo, de acuerdo con fuentes extraoficiales, se presume que la muerte habría ocurrido por causas naturales, debido al estado en el que fue localizado el cuerpo y a que no se apreciaban huellas visibles de violencia en el lugar.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Guadalupe acudieron al sitio y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena y evitar el ingreso de personas ajenas.

Posteriormente, al lugar arribaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes, levantaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Las autoridades informaron que será a través de la autopsia de ley como se determinen las causas exactas de la muerte, mientras que las investigaciones continúan.