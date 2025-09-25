Hallan cuerpo en descomposición en vivienda de Guadalupe

De acuerdo con los vecinos, en el domicilio vivía un hombre de la tercera edad que tenía una discapacidad y llevaba 15 días sin verlo.

Autoridades investigan la muerte de un hombre, luego de que su cuerpo fuera hallado en estado de descomposición, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Tamaulipas, en Guadalupe.

El hecho habría ocurrido en un domicilio marcado con el número 118 de la calle Villa Mainero, donde, según versiones vecinales, se comenzaron a percibir olores inusuales desde la madrugada de este miércoles.

Ante esta situación, se realizó una llamada al número de emergencias para solicitar la presencia de las autoridades.

De manera preliminar, trascendió que podría tratarse de un hombre a quien vecinos identifican como Hugo.

Aparentemente, no se le veía desde hacía aproximadamente dos semanas.

También se mencionó que esta persona vivía con una condición de discapacidad.

Elementos de la policía de Guadalupe acudieron al lugar y, tras ingresar al domicilio, localizaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, arribó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El área fue asegurada y se esperaba la llegada del Servicio Médico Forense, para realizar el levantamiento del cuerpo y practicar la autopsia de ley.

Será a través de los resultados que se determinará las causas del deceso y se esclarecerán los hechos.