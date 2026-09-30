Hallan cuerpo en descomposición dentro de hogar en Juárez

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de la policía municipal, así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales

Una movilización policiaca se registró en el municipio de Juárez luego del hallazgo del cuerpo de un hombre en estado de putrefacción, al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron en un domicilio marcado con el número 143, ubicado en la colonia Hacienda Real, donde presuntamente familiares habrían realizado el hallazgo.

Víctima permanece sin identificar

Al momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, únicamente que se trata de un hombre localizado en estado de descomposición, esto sin dar datos de cuántos días con exactitud.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de la policía municipal, así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, para dar inicio a las investigaciones y al retiro del cuerpo.