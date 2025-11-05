Hallan cuerpo de un hombre en lote baldío de Escobedo 

Aunque aún no ha sido identificado, se presume que se trata de un hombre en situación de calle, de entre 35 y 40 años de edad.

Las autoridades investigan la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida dentro de un lote baldío en la colonia 18 de Octubre, en el municipio de Escobedo.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 13 de Septiembre.

De acuerdo con información preliminar, una persona localizó el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Vestía una playera gris y pantalón café, y su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento o si presentaba huellas de violencia; será el peritaje correspondiente el que determine las circunstancias de su muerte.

En el lugar se encontraban elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de Servicios Periciales y policías de Escobedo, quienes realizaron las labores correspondientes.