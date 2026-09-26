Hallan cuerpo de un hombre en el río Santa Catarina

El hallazgo ocurrió bajo el puente vehicular ubicado en el cruce de la avenida López Mateos y Morones Prieto, en la colonia 21 de Enero, en Guadalupe.

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Durante la madrugada del viernes el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado en el río Santa Catarina.

El hallazgo ocurrió bajo el puente vehicular ubicado en el cruce de la avenida López Mateos y Morones Prieto, en la colonia 21 de Enero, en Guadalupe.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar al hombre detectaron que presentaba rigidez y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales y elementos de Servicios Periciales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Debido a las condiciones del lugar, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para apoyar en las labores de extracción del cuerpo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar la identidad de la víctima.