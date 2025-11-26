Hallan cuerpo de un hombre en barranco de Santa Catarina

Se informó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, y que tendría al menos tres días en una zona de la colonia Bosques La Huasteca

El hallazgo de un hombre sin vida, que presumiblemente murió de causas naturales en un barranco, movilizó a las corporaciones de seguridad la colonia Bosques La Huasteca, en Santa Catarina.

Trascendió que el cuerpo estaba en un terreno despoblado a un costado de una empresa de papelería ubicada a la altura de la avenida Torre Norte.

Fue un empleado de la compañía quien reportó el hallazgo, tras percatarse de olores fétidos provenientes del baldío.

De forma extraoficial se informó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, y que sumaría al menos tres días en la zona.

Se dijo que era un hombre en presunta situación de calle, y que se localizaba en el fondo de un barranco de metro y medio de profundidad.

En primera instancia arribaron elementos de Protección Civil municipal, quien tras descender confirmaron que se trataba de un cuerpo.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se desplegaron para indagar el hecho.