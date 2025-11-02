Hallan cuerpo de mujer dentro de construcción en Monterrey

Servicios periciales llegaron al lugar para iniciar con las indagatorias correspondiente. Aparentemente, se trata de una mujer

El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de una construcción en la colonia Obispado, en Monterrey.

El hallazgo se reportó a las 20:16 horas en una obra gris ubicada en el cruce de la avenida Constitución y Cerro Picachos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo se encontraba en el interior del inmueble y, aunque preliminarmente se presume que podría tratarse de una mujer, la identidad y el sexo de la víctima aún no han sido confirmados debido a las condiciones en las que fue encontrado.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo, así como para recabar indicios que permitan establecer las causas de muerte y el tiempo que llevaba en el sitio.