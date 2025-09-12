Hallan cuerpo de mujer arrastrada por el agua en Parque Tolteca

Elementos de diversas corporaciones de rescate de Nuevo León localizaron un cuerpo en el Parque Tolteca en Guadalupe. Hasta el momento no se tiene identificación de la persona que fue localizada sin vida en el lugar antes mencionado. Cabe señalar que actualmente se lleva la búsqueda de una mujer de la tercera edad que fue arrastrada por la corriente a causa de las lluvias registradas en La Estanzuela la noche de este miércoles. Serán las autoridades correspondientes quienes den a conocer si se trata de la mujer desaparecida de 72 años de edad.