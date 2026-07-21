Hallan cuerpo de hombre ahogado en la presa 'El Cuchillo'

Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre en la presa El Cuchillo tras reanudar este lunes el operativo de búsqueda con apoyo aéreo, y de la Manada K9.

Luego de reanudar este lunes las labores de búsqueda en la presa El Cuchillo, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, autoridades de Protección Civil de Nuevo León localizaron sin vida al hombre que había desaparecido tras ingresar a nadar en el embalse, en el municipio de China.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Galván, de aproximadamente 30 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado, luego de que presuntamente sufriera un calambre mientras se encontraba dentro del agua.

De acuerdo con los primeros informes, Miguel Ángel ingresó a la presa junto con tres familiares, quienes intentaron auxiliarlo, pero lo perdieron de vista a unos 80 metros de la orilla.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil municipal y estatal, junto a grupos de rescate, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, implementaron un operativo de búsqueda que se suspendió al caer la noche del domingo y fue reanudado la mañana de este lunes.

Tras varias horas de labores, los rescatistas lograron localizar el cuerpo.

Las autoridades trabajan en la recuperación del cadáver para su posterior traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.