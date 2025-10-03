Hallan cuerpo con tiro de gracia sobre el Libramiento en Escobedo

El cuerpo fue localizado durante la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 18, en la colonia La Unidad, lo que generó movilización policiaca en la zona

El cuerpo de un hombre que presentaba un impacto de bala en la cabeza fue encontrado sobre el Libramiento Noreste, en el municipio de Escobedo.

Fue a la altura del kilómetro 18, en la colonia La Unidad, donde el hallazgo se reportó minutos antes de las 9:00 de la mañana.

De forma extraoficial se informó que la víctima tendría entre 15 y 20 años de edad, además de que tenía tatuajes en los brazos.

La investigación preliminar sugiere que fue privado de su libertad y llevado hasta una brecha a aproximadamente seis metros de la carretera.

Y es que en las inmediaciones, a un costado del cuerpo, se localizaron al menos dos casquillos de bala.

Así mismo, se detalló que previo al asesinato la víctima fue maniatada.

Como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía municipal, quienes encontraron boca abajo y entre los arbustos al joven sin vida.

Personal de la Fiscalía General de Justicia se desplegó posteriormente para el levantamiento de evidencias y del cuerpo.