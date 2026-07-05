Hallan cuerpo con arma en cabaña abandonada de Montemorelos

En las investigaciones presuntamente encontraron un arma corta sin cargador, así mismo balas calibre .25, una navaja, lentes y una gorra

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Un arma corta y balas fueron localizadas cerca del cuerpo de una persona que fue encontrada sin vida en una cabaña abandonada en Montemorelos.

El hallazgo del cuerpo fue reportado de manera anónima ante las autoridades de la policía en el tramo conocido como la Parrita por la Avenida Capitán Alonso de León, frente al Hospital General.

Una fuente policiaca ligada a las investigaciones señaló que los restos de la persona se encontraban en estado de descomposición, sentado en una silla, en el interior de una cabaña abandonada.

Localizan arma y otros indicios en el lugar

Presuntamente, se trata de una persona del sexo masculino, pues vestía una sudadera en color verde, un pantalón azul de mezclilla y botas industriales en color negro.

En las investigaciones presuntamente encontraron un arma corta sin cargador, así mismo balas calibre .25, una navaja, lentes y una gorra.

Las autoridades de la fiscalía investigan las causas de la muerte, por lo que queda a reserva de autopsia ley.

Los indicios encontrados quedaron a disposición de peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones.