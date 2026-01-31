Hallan cuerpo calcinado sobre callejón en Juárez

Autoridades investigan el hallazgo del cuerpo calcinado de un hombre, en calles de la colonias Jardines de la Silla, durante esta mañana

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En una brecha de la colonia Jardines de la Silla, en Juárez, un hombre fue asesinado y su cuerpo quemado cerca de una barda de concreto.

Los restos de quien hasta el momento no ha sido identificado, pero que según vecinos radicaba en la colonia Salvador Chávez, fueron localizados alrededor de las siete de la mañana del viernes.

El cuerpo estaba en la brecha o callejón conocido como Santa Rosa, cerca de las calles 17 de Diciembre y 21 de Marzo.

Tras el reporte, la zona fue resguardada por policías municipales y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Durante las investigaciones, los detectives revisaron un terreno baldío ubicado a unos metros de la escena del crimen.

Peritos de la Fiscalía aseguraron la escena del crimen para ubicar evidencias que ayuden a la investigación.

Debido al estado en que se encontraba el cuerpo, serán los detectives forenses quienes se encarguen de establecer qué tipo de heridas sufrió antes de ser quemado.