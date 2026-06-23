Hallan con vida a hombre tras ocho horas atrapado en un drenaje

Fue alrededor de las 21:20 horas de ayer cuando algunas personas que pasaban cerca de la alcantarilla alcanzaron a escuchar sus llamados de auxilio

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Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca lograron rescatar sano y salvo a un hombre de 54 años que permaneció cerca de ocho horas atrapado en un desagüe subterráneo, luego de caer accidentalmente en un registro y ser arrastrado por un ducto pluvial.

El afectado, identificado como Juan Fernando y residente del sector Ébanos, relató que no recuerda el lugar exacto donde cayó al sistema de drenaje. Sin embargo, explicó que permaneció atrapado desde aproximadamente las 13:30 horas del domingo y que durante varias horas se desplazó por el conducto hasta recorrer alrededor de 85 metros.

Fue hasta llegar a la parte inferior de una alcantarilla ubicada en el cruce de las calles Lima y Palma, en la colonia Francisco Elizondo, donde logró pedir ayuda.

Personas que transitaban por el lugar, frente a la Capilla de Velación El Mezquital, escucharon los gritos y lamentos del hombre alrededor de las 21:20 horas, por lo que solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca.

Al arribar al sitio, los elementos policiacos establecieron comunicación con el afectado para tranquilizarlo mientras realizaban las maniobras de rescate. Utilizando una cadena metálica, los oficiales lograron retirar la pesada tapa de la alcantarilla y poner a salvo al hombre, quien se encontraba desorientado tras varias horas bajo tierra.

Luego de ser rescatado, Juan Fernando recibió atención de paramédicos de Protección Civil de Apodaca y posteriormente fue canalizado para valoración médica y apoyo psicológico a través del DIF municipal.

De acuerdo con las autoridades, el hombre únicamente presentó rasguños y lesiones menores, por lo que no fue reportado con heridas de gravedad.