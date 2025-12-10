Hallan con vida a hombre desaparecido en cauce de Río La Silla

Cuerpos de emergencia informaron que esta persona presentaba signos de deshidratación y desgaste físico, luego de pasar casi una semana sin ser localizado

Un hombre que llevaba seis días desaparecido fue encontrado con vida en el cauce del Río La Silla, donde permanecía tendido y en evidente estado de deshidratación, luego de que se activara una búsqueda interinstitucional tras el reporte emitido en el municipio de Juárez.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este 8 de diciembre, cuando una unidad realizaba un recorrido de vigilancia preventiva a la altura del Puente Lermas, en la colonia Los Lermas, donde los oficiales observaron a un hombre tirado junto al lecho del río, sin capacidad inmediata para incorporarse por sí mismo. Al acercarse confirmaron que presentaba debilidad general y síntomas iniciales de hipotermia, por lo que se inició el protocolo de asistencia.

Al establecer contacto, el hombre únicamente dijo llamarse Juan, lo que permitió activar de inmediato los procedimientos de identificación y solicitar apoyo médico para su valoración. De manera paralela, se consultó con personal especializado en búsqueda, quienes confirmaron que el nombre coincidía con el de una persona reportada como desaparecida desde el pasado 2 de diciembre y que además padece Alzheimer, lo cual incrementaba el riesgo en su condición actual.

Tras revisar sus signos vitales, personal de salud determinó que no requería traslado a un hospital, ya que, pese a la deshidratación y el desgaste físico, no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida. Una vez estabilizado, fue trasladado a instalaciones oficiales para garantizar su resguardo y avanzar en su plena identificación.

Pocos minutos después, una de sus hijas acudió al lugar para recibirlo, agradeciendo que su padre fuera localizado con vida y en condiciones estables.

De acuerdo con lo informado por UNICAM y los agentes que participaron en la intervención, la localización se logró gracias a un recorrido táctico de prevención en coordinación con la División Especializada para la Búsqueda Inmediata.