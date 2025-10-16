Hallan armas y droga en camioneta de lujo abandonada en García

Cabe señalar que recientemente se realizaron varios cateos simultáneos por investigaciones de narco menudeo en el municipio de García.

Una movilización de autoridades ministeriales se registra en García tras el hallazgo de armas y drogas en una camioneta abandonada en García.

El despliegue de autoridades ministeriales y de la Policía Municipal se registra en la colonia Paraje de San José, sector peces.

Según el reporte de algunos vecinos, observaron una camioneta Cadillac XT5 presuntamente abandonada con las puertas entre abiertas con objetos sospechosos en su interior.

A la llegada de las autoridades a la calle Beta, en su cruce con la calle Cardenal, confirmaron el hallazgo de armas de fuego, al menos una de ellas de alto calibre, también se localizaron varias dosis de droga.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por los hechos.

