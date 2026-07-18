Hallan armas tras cateo en casa de Arnulfo Jr. en Guadalupe

Tras el caso del feminicidio de la joven de Yahaira Alvarado quien murió luego de ser rociada con gasolina y quemada el pasado 10 de julio en Juárez.

Tras el caso del feminicidio de la joven de Yahaira Alvarado quien murió luego de ser rociada con gasolina y quemada el pasado 10 de julio en Juárez.

La fiscalía general de justicia realizaron el Cumplimiento a dos Órdenes de Cateo, en viviendas vinculadas con los presuntos responsables, dando como resultado objetos asegurados.

El Inmueble cateado se trató de una tipo casa habitación ubicada en la calle Privada Emilio Carranza, colonia Lomas de Tolteca en el municipio de Guadalupe.

Asegurando:

3 armas cortas

En distintos calibres.

Cartuchos para arma de fuego

En distintos calibres.

Dosis de Cocaina

Dosis de cristal

3 motocicletas

Así mismo de forma simultánea se realizó un segundo cateo en otro Inmueble tipo casa - habitación ubicado en la Calle Río Rincón, colonia Rincón de Guadalupe en el municipio de Guadalupe.

Dejando como resultado el aseguramiento

Dosis de Cristal

Dosis de Marihuana

4 Laptops

Aparato electrónico

Tipo DVR

Machete

Frecuencia

Motocicleta

Así mismo Personal de la Procuraduría del Medio Ambiente que acompañó el despliegue operativo quedó a cargo de dos ejemplares caninos y tres felinos domésticos para su traslado y manejo veterinario.

Los objetos asegurados quedan a disposición de la autoridad para análisis científico pericial y documentación jurídica.

Mientras los Inmuebles quedaron asegurados por el Agente del Ministerio Público especializado en Feminicidios con resguardo a cargo de la corporación correspondiente, para continuar con las investigaciones.