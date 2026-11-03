Hallan a un hombre sin vida en terreno baldío en La Fama

El hombre era de complexión delgada, tenía barba de candado y un tatuaje en el antebrazo izquierdo. Vestía pantalón negro

Un hombre fue localizado sin vida dentro de un tejabán en un terreno baldío en La Fama. El reporte para confirmar el fallecimiento se recibió a las 19:08 horas del 2 de febrero de 2026, en el cruce de las calles Bravo e Ignacio Zaragoza.

El hombre fue hallado sobre una cama dentro del tejabán

De acuerdo con el reporte, el cuerpo estaba en estado de descomposición y no presentaba signos visibles de violencia durante la revisión inicial. El hombre era de complexión delgada, tenía barba de candado y un tatuaje en el antebrazo izquierdo. Vestía pantalón negro.

Una unidad de Seguridad Pública ya se encontraba en el sitio y quedó a cargo del caso. El reporte no consigna la identidad del hombre ni la causa de su muerte.

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