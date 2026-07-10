Hallan a primos desaparecidos en Santa Catarina

Los adolescentes ahora se encuentran en proceso de entrevista con la autoridad para determinar si fueron víctimas de algún delito.

Los dos primos menores de edad que desaparecieron a finales de junio fueron localizados con vida y en buen estado de salud en Santa Catarina.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el hallazgo de ambos se efectuó el miércoles.

A través de una ficha informativa se dijo que en la localización participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía municipal.

Los adolescentes ahora se encuentran en proceso de entrevista con la autoridad para determinar si fueron víctimas de algún delito.

Los primos desaparecieron con un día de diferencia, y se presumía que se encontraban juntos.

Uno de ellos refirió a sus familiares que iría a trabajar en una casa en San Pedro Garza García.

En tanto, el otro dijo que se iba a quedar en la casa de un amigo.

Los adolescentes, Miguel de 17 años y Adrián de 16, se encuentran ahora en sus respectivas viviendas en Santa Catarina y García.