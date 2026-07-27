Hallan a presunto cobrapisos amarrado en el centro de Monterrey

Además, el individuo estaba acompañado de una cartulina con un mensaje que sentenció que habrá tolerancia cero contra quienes roben o cobren piso

Un hombre fue descubierto amarrado a un poste con cinta adhesiva en el centro de Monterrey, luego de ser señalado como un posible ladrón y cobrador de piso en la zona.

Según el reporte, el sujeto fue retenido por un grupo de comerciantes del área, quienes, hartos de sus ataques, decidieron tomar justicia por su propia mano y lo ataron al poste luego de golpearlo.

Además, el individuo estaba acompañado de una cartulina con un mensaje que sentenció que habrá tolerancia cero contra quienes roben o cobren piso en el centro de Monterrey.

Debido al hallazgo, autoridades y cuerpos de auxilio se movilizaron hasta la zona para rescatarlo y comenzar a investigar quiénes cometieron estos actos, con el fin de verificar que las acusaciones sean verídicas.

Por el momento se desconoce la identidad del presunto cobrador de piso y si cuenta con antecedentes penales que respalden los señalamientos de los afectados.