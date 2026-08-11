Hallan a niña de 3 años caminando sola por avenida Eloy Cavazos

La familiar explicó a las autoridades que la niña se encontraba bajo su cuidado debido a que sus padres se encontraban trabajando.

Una niña de apenas tres años fue localizada caminando sola sobre la avenida Eloy Cavazos, en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe, luego de que un agente de Tránsito se percatara de que la menor se encontraba sin la compañía de un adulto.

Los hechos ocurrieron el domingo 9 de agosto, cuando el oficial circulaba por el sector y observó a la pequeña caminando sobre la transitada avenida, a la altura del cruce con la calle Manuel Ávila Camacho.

Ante el riesgo de que la menor pudiera ser atropellada o sufrir algún otro accidente, el agente detuvo su marcha, descendió de la unidad y la resguardó de inmediato.

Posteriormente, solicitó el apoyo de elementos de la Policía de la Mujer, quienes arribaron al lugar para hacerse cargo de la niña y comenzar con las acciones para localizar a sus familiares.

Las oficiales recabaron información con personas que se encontraban en un negocio cercano, hasta que momentos después arribó una mujer que se identificó como tía de la menor y quien señaló vivir en el mismo sector.

La familiar explicó a las autoridades que la niña se encontraba bajo su cuidado debido a que sus padres se encontraban trabajando.

De acuerdo con su versión, mientras realizaban labores de limpieza en el patio del domicilio, no se percataron de que la pequeña logró abrir el barandal y salir de la vivienda.

La menor caminó varias casas hasta llegar a la avenida Eloy Cavazos, donde fue localizada por el agente de Tránsito.

Tras ser resguardada, la niña fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, donde se le practicó un dictamen médico para verificar que se encontrara en buenas condiciones de salud.

Posteriormente, su padre acudió ante las autoridades y acreditó tanto su identidad como el parentesco con la menor mediante la documentación correspondiente, por lo que la niña fue entregada a su familiar.

Las oficiales hicieron un llamado a la familia para extremar las medidas de cuidado y vigilancia, particularmente en accesos y barandales del domicilio, con el objetivo de evitar que la pequeña vuelva a salir sin supervisión y se exponga a una situación de riesgo.