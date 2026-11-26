El cateo fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de unos departamentos de la colonia Mitras Norte, en Monterrey, durante un cateo realizado por autoridades estatales.

Cateo se derivó de una investigación por desaparición

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el operativo se derivó de una investigación por la no localización de una mujer, cuya denuncia fue presentada el martes 24 de noviembre.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

El hallazgo ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Papagayo, entre Amozoc y Rodrigo Gómez, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes del inmueble.

Identidad será determinada mediante reconocimiento y ADN

La Fiscalía informó que la identidad de la víctima será establecida mediante los procedimientos correspondientes, una vez que se realice el reconocimiento y las pruebas genéticas de ADN.

Dos enfermeras que habitan en el edificio comentaron que decidieron rentar en el lugar debido a que la mayoría de los residentes eran personal médico, lo que les generó confianza.

Señalaron que el inmueble cuenta con 18 departamentos distribuidos en dos niveles.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias de la muerte de la mujer.

De manera preliminar, se investiga si se trata de la mujer reportada como desaparecida en Santa Catarina.