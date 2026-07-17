Hallan a mujer sin vida dentro de su casa en García

Los vecinos relataron que Ana era viuda, se dedicaba al hogar y permanecía sola en la vivienda desde que su hijo decidió mudarse.

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El hallazgo del cuerpo de una mujer movilizó a corporaciones policiacas y de investigación en el municipio de García, luego de que habitantes de la colonia Villas de San Martín alertaran por un intenso olor que salía de una vivienda.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle San Benito, donde policías localizaron sin vida a una mujer identificada como Ana, de entre 51 y 52 años de edad.

De acuerdo con personas que viven en la zona, hacía varios días que no tenían noticias de ella, por lo que la presencia de los olores provocó que solicitaran la intervención de las autoridades.

Los vecinos relataron que Ana era viuda, se dedicaba al hogar y permanecía sola en la vivienda desde que su hijo decidió mudarse.

De manera extraoficial, habitantes del sector señalaron que la mujer sostenía una relación con un hombre conocido únicamente como “Willy”, quien presuntamente ejercía violencia en su contra. Incluso, aseguraron que en repetidas ocasiones ella optaba por no abrirle la puerta para evitar nuevos conflictos derivados de esas agresiones.

Asimismo, comentaron que ambos dejaron de ser vistos prácticamente al mismo tiempo, hace alrededor de una semana, por lo que las autoridades ya buscan establecer si existe algún vínculo entre la ausencia del hombre y la muerte de la mujer.

Elementos de Fuerza Civil acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación y será el resultado de la autopsia, junto con los peritajes, lo que permitirá determinar la causa del fallecimiento y si se trató o no de un hecho delictivo.