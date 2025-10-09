Hallan a mujer muerta al interior de un domicilio en Montemorelos

Fue su pareja sentimental quien la identificó y señaló que salió de su domicilio a trabajar en recolectar naranjas, pero al no haber trabajo se regreso

La mujer que fue encontrada sin vida de manera violenta fue identificada por su pareja, quien agregó en su declaración que era originaria de El Salvador.

En las primeras investigaciones, una fuente policíaca señaló que dialogaron con la pareja de la mujer asesinada, a quien la identificó como Silvia Patricia, y le apodaban la güera, que era procedente de El Salvador.

Dijo que tenía años de radicar en Montemorelos y vivía en la parte alta a espaldas del Monumento donde sucedieron los hechos.

El hombre fue a trabajar, pero no le dieron empleo por el clima y regresó a su domicilio encontrándose a su pareja sin vida.

Al llegar la policía, encuentran el domicilio en parte de las paredes con manchas de sangre y su rostro, además pretendieron prenderle fuego al cuerpo de la mujer.

En el lugar donde se registró el suceso arribaron policías municipales, agentes ministeriales y elementos militares, quienes recorrieron el perímetro donde sucedió la muerte de la mujer.