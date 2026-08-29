Hallan a hombre sin vida y con huellas de violencia en Cadereyta

Las autoridades, señalaron que los acontecimientos se registraron en la calle Mezcal Cruz con la calle San Rafael en la colonia Praderas en el citado municipio.

Un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia esta madrugada en una brecha cerca de una colonia en Cadereyta; cerca del cuerpo, un vehículo abandonado.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, señalaron que los acontecimientos se registraron en la calle Mezcal Cruz con la calle San Rafael en la colonia Praderas en el citado municipio.

El hallazgo se realizó durante las primeras horas de la madrugada; en primera ocasión localizaron un vehículo por lobo platino blanco con placa de circulación PK9045C del Estado de Nuevo León.

Las autoridades policiacas, al observar el vehículo abandonado en una brecha, recorrieron el perímetro por la brecha y encontraron un masculino sin vida y con huellas de violencia; presentaba manchas hemáticas en su cabeza.

Señalaron que portaba una playera en color gris, un pantalón azul de mezclilla, tenis en color gris, sin especificar la edad.

Una fuente policiaca señaló que el cuerpo de la persona portaba una bolsa en su cabeza y presentaba manchas hemáticas.

Las autoridades policiacas acordonaron el perímetro donde se registró el hallazgo.

Elementos periciales de la Fiscalía recaban evidencias en el perímetro donde se registró el hallazgo del hombre y del vehículo.

Serán agentes ministeriales quienes se hagan cargo de las investigaciones de lo ocurrido.