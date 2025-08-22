Hallan a hombre sin vida y con golpes en su cuerpo en Linares

El hallazgo del hombre se dio por unas personas que se desplazaban por el camino de San Pedro de los Escobedo, rumbo al ejido Agradistas Unidos

Un hombre fue localizado sin vida y con visibles huellas de golpes en varias partes de su cuerpo en Linares.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte, quienes a su vez solicitaron la presencia de paramédicos. Al revisar el cuerpo informaron que este ya no presentaba signos vitales.

Una fuente policíaca informó que varios testigos identificaron al fallecido como Noé Villarreal Sánchez de 57 años, quien habitaba en el ejido Avileño.

La fuente agregó que a distancia se le observaron huellas de golpes en varias partes de su cuerpo, principalmente en la frente, un golpe grande.

El área fue acordonada por los policías municipales en espera de peritos y ministeriales provenientes del municipio de Monterrey.