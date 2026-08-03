Hallan a hombre sin vida sobre vías del tren en Monterrey

De acuerdo con el reporte preliminar, el fallecido es un hombre de entre 35 y 40 años de edad, de complexión delgada, tez aperlada y cabello corto negro

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este domingo sobre las vías del tren, en la Colonia Del Norte, en Monterrey, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.

Socorristas confirman el fallecimiento

El hallazgo fue reportado en el cruce de la calle Servicio Postal y la avenida Los Ángeles, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía de Monterrey.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada para permitir el inicio de las diligencias por parte de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Víctima permanece sin identificar

De acuerdo con el reporte preliminar, el fallecido es un hombre de entre 35 y 40 años de edad, de complexión delgada, tez aperlada y cabello corto negro. Vestía una playera negra sin mangas, pants del mismo color y se encontraba descalzo.

En una primera revisión, peritos detectaron escoriaciones recientes en distintas partes del cuerpo; sin embargo, señalaron que la causa del fallecimiento permanece bajo investigación y será determinada mediante la autopsia de ley. De manera preliminar, no se descarta una posible broncoaspiración.

Las autoridades continúan con las indagatorias para establecer la identidad del hombre y esclarecer cómo llegó hasta las vías del tren, así como las circunstancias en las que ocurrió su muerte.