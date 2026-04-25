Hallan a hombre sin vida en tractocamión en Santa Catarina

Elementos de Protección Civil Santa Catarina arribaron al sitio y, al valorar a la persona, confirmaron que ya no contaba con signos vitales

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El cuerpo sin vida de un hombre, presuntamente operador de una unidad de carga, fue localizado durante la noche de este jueves al interior de un parque industrial en el municipio de Santa Catarina.

El hallazgo ocurrió dentro del Parque Industrial La Puerta 3, ubicado sobre la avenida Torres Norte, en la colonia Bosques La Huasteca al filo de las 22:30 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, tras no obtener respuesta del hombre, algunos trabajadores acudieron hasta el área donde se encontraba el tractocamión y al revisar localizaron al conductor inconsciente, por lo que solicitaron apoyo inmediato de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil Santa Catarina arribaron al sitio y, al valorar a la persona, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y presentaba lesiones en el cuello.

La zona fue resguardada en espera de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a que el hombre presuntamente se habría autolesionado, aunque serán las autoridades ministeriales quienes determinen las causas oficiales del fallecimiento.